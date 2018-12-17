Политолог о чистоте выборов в Приморье: Это было вопросом чести для ЦИК

Специалист назвал отличным ходом привлечение движения "Голос" для контроля в день голосования.

Политолог Марат Баширов в беседе с Лайфом выразил мнение, что сейчас абсолютно ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что выборы губернатора Приморского края были честными и прозрачными.

— Тут, конечно, громадная заслуга Эллы Памфиловой и ЦИК РФ, потому что мы помним, как она переживала из-за событий в сентябре в Приморье. И, на мой взгляд, это был уже вопрос чести для неё, чтобы эти выборы прошли абсолютно честно и прозрачно, — отметил он.

Эксперт также назвал отличным ходом привлечение оппозиционного движения "Голос" в день голосования для контроля.

— Это было такое действие, которое позволяло всю критику, чистые или нечистые выборы, адресовать им. Если уж не верить "Голосу", тем людям, которые любят у нас критиковать власть, то, получается, кому ещё верить? — отметил Баширов.

Напомним, повторные выборы губернатора состоялись в Приморье 16 декабря. Победил врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей.