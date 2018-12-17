Жителей Москвы предупредили о неделе повышенного атмосферного давления

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Жителей Москвы предупредили о неделе повышенного атмосферного давления

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Фото © РИА Новости/Сергей Пятаков

Только через несколько дней центр антициклона, который формирует нынешнюю погоду, может сместиться на Средний Урал.

В течение всей недели в Москве будет повышенное атмосферное давление. Оно будет составлять 765−766 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

— Атмосферное давление в течение недели сохранится высоким, затем будет немного понижаться, — сообщают в метеобюро.

Позже центр антициклона, который формирует нынешнюю погоду, сместиться на Средний Урал.

Ранее на Москву опустился "морозный туман", произошло вымерзание водяного пара из атмосферы в результате резкого понижения температуры.

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