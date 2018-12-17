"Тактика малых дел". Политолог объяснил, как Кожемяко заслужил доверие приморцев

По мнению специалиста, новый глава края принял верное решение отказаться от рекламы инфраструктурных проектов.

Российский политолог Марат Баширов в беседе с Лайфом назвал уверенной победу Олега Кожемяко на выборах губернатора Приморского края.

Эксперт напомнил, что на сентябрь антирейтинги региональной власти были зашкаливающими и было достаточно непросто за три месяца выстроить избирательную кампанию.

— Конечно, то, что команда Кожемяко сделала, — это уникальный вообще результат для современной России, и мне кажется, что её надо изучать сейчас отдельно под микроскопом, — уверен Баширов.

По словам специалиста, Кожемяко принял верное решение отказаться от рекламы инфраструктурных проектов и сделать упор на местные проблемы населения.

— Кожемяко пошёл по тактике реализации малых дел, они вычисляли социальные группы локально, вычисляли проблемы, искали решения этих проблем, заключали так называемый негласный социальный контракт, решали эту проблему или начинали решать... Тебе не выплачивают зарплату, и вдруг раз — и выплачивают её через две недели; у тебя там сломан мост — и вдруг появляется техника и начинает ремонтировать, — то есть происходило всё быстро, — отметил специалист.

И если взять то, что сделал Тарасенко за год, и то, что сделал Кожемяко за эти три месяца, то, конечно, Кожемяко выиграл у Тарасенко, это безусловно. Это был другой образ власти, простой, понятный, свой Политолог Марат Баширов

Напомним, повторные выборы губернатора состоялись в Приморье накануне, 16 декабря. Победил врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей.