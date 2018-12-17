Голикова прогнозирует снижение уровня смертности в России на 17% к 2024 году

Реализация профильных нацпроектов спасёт жизни 200 тысяч россиян в ближайшие пять лет.

Уровень смертности в России должен ощутимо снизиться благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение". Об это заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней, — прогнозирует она.

Отметим, что на реализацию нацпроектов в сфере образования, науки, демографии и здравоохранения в ближайшие три года будут потрачены почти три триллиона рублей.

А на прошлой неделе Голикова назвала российские регионы с самым высоким показателем смертности. В числе лидеров антирейтинга оказались Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области.