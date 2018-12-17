Названы регионы, где зафиксировано больше всего пыток и издевательств в тюрьмах

Правозащитники отмечают, что в некоторых учреждениях исполнения наказаний систему издевательств и поборов крышуют сами её сотрудники.

Права заключённых больше всего нарушаются в тюрьмах Белгородской, Владимирской, Ярославской, Саратовской областей и ряда других регионов. Об этом говорится в материалах Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

— Ситуация с соблюдением прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы не может быть оценена как благополучная, — отметили в совете.

По данным СПЧ, во многих регионах в отношении подозреваемых и обвиняемых применяются пытки, жестокое и унижающее обращение. Также бывают случаи, когда "отдельные сотрудники уголовно-исполнительной системы вместе с представителями криминального мира создают систему поборов и издевательств над заключёнными".

Такие инциденты замечены в учреждениях исполнения наказаний Белгородской, Владимирской, Кировской, Пензенской, Саратовской, Омской, Ярославской областей, Красноярского края, Республики Мордовия.

Ранее во ФСИН РФ заявили, что численность осуждённых в стране к декабрю 2018 года достигла исторического минимума.