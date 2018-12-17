Россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю ёлку

Покупать её желательно на официальных ёлочных базарах, а затем отправить на переработку.

С 9 января и до весны 2019 года в нескольких городах России откроются точки приёма живых хвойных деревьев на переработку. Об этом сообщает движение ЭКА.

А пока активисты распространили инструкцию, как выбрать новогоднюю ёлку без серьёзного ущерба для экологии. Тем, кто будет покупать живое дерево, предлагается делать это только на официальных ёлочных базарах.

К примеру, в Москве узнать, где они находятся, можно на портале открытых данных правительства столицы. В Москве таких рынков будет более 200. Ёлочные ярмарки будут работать с 20 по 31 декабря.

На документах купленной ёлки должна быть маркировка FSC, что говорит о наличии сертификата Лесного попечительского совета. Это означает, что дерево было выращено по принципами ответственного лесоуправления.

Если после праздника ёлку сдать в утилизацию, дерево будет переработано в щепу для дальнейшего использования в качестве растительного грунта.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ёлку страны срубили в Подмосковье.