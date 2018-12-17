Слова Яроша об "охоте на попов" объяснили желанием безнаказанно самоутвердиться

Профессор политологического факультета МГУ Сергей Черняховский уверен, что Дмитрий Ярош, который требует выгнать "московских попов" с Украины и призвал "открыть охоту" на священников УПЦ Московского патриархата, просто подстраивается в политическую повестку и в нагнетание "энергетической волны".

— Не для того там устраивались все эти разделы и расколы, чтобы всё было мирно и тихо. Поскольку они отпор не получают и поскольку есть возможность для безнаказанного самоутверждения — физического, политического, корпоративного, — они это будут делать. Тем более к этому добавляется общеполитическая ситуация, когда Порошенко, естественно, очень обидно, что практически никто его не поддержал из самой канонической церкви, и искать поводы для расправы, для давления и на этом фоне для собственной героизации в период выборов и запугивания несогласных, естественно, он будет, — высказал идею политолог.

Также Черняховский замечает, что, если кампания нападений на приходы боевиками Яроша начнётся на самом деле, это устрашит другие предвыборные протестные акции.