В США начались аресты сторонников проповедника Гюлена

Сотрудники ФБР проводят операции по задержанию членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО) в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

— ФБР ведёт работу в отношении FETO в 15 штатах. В Нью-Джерси уже начались аресты, — цитирует его слова агентство.

Ранее министр сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом на саммите G20 сказал, что он прорабатывает вопрос об экстрадиции Гюлена.

На родине оппозиционного проповедника и его организацию ФЕТО власти обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в Турции, за что он был заочно приговорён судом. Раннее турецкая сторона неоднократно просила США об его экстрадиции.