Экс-редактор "Битвы экстрасенсов" признался, что продавал победу участникам

По словам мужчины, на этапе кастинга ему приходилось придумывать легенды для "медиумов", если их история была не очень яркой.

Бывший редактор проекта "Битва экстрасенсов" Олег Лоскутов заявил, что за деньги раздавал участникам проекта подсказки, которые помогали им продвигаться в шоу. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Лоскутов рассказал, что на шоу берут людей с опытом работы в кадре. Поэтому на этапе отбора очень ценится умение претендентов подать себя. Бывший редактор объяснил, что на этапе кастинга ему приходилось придумывать легенды для участников, если их история была не очень яркой. Так, некоторым из них приписывали клинические смерти, после которых у них якобы открылись экстрасенсорные способности, придумывали им родственников-колдунов.

— Ни одного экстрасенса, которых сейчас знает вся страна, до этого телепроекта народ не знал. Биография написана с чистого листа, — заявил Лоскутов.

По его словам, именно с его помощью победительницей первого сезона "Битвы экстрасенсов" стала Наталья Воротникова.

— Меня попросили посодействовать, чтобы она лучше смотрелась в проекте. Мне давали конверты с деньгами, и я, что называется, увяз, — отметил бывший редактор.

По словам Лоскутова, изначально фиксированных расценок для желающих продвигаться в шоу не было. С каждым сезоном расценки за продвижение росли. В первых сезонах экстрасенс мог успешно дойти до финала за 600–700 тысяч рублей.

Ранее экс-участник "Битвы экстрасенсов" также заявлял, что там всё решают деньги, а депутат Госдумы Виталий Милонов призывал запретить шоу.