"Год матерного детокса". Валерия предложила россиянам отказаться от ругательств

Ранее её супруг, продюсер Иосиф Пригожин предложил штрафовать музыкантов на сумму от 10 миллионов рублей за использование нецензурной брани в песнях.

Популярная российская певица Валерия присоединилась к дискуссии о публичном использовании бранных слов и раскритиковала Сергея Шнурова за его нецензурные песни. Запись певица опубликовала в "Инстаграме".

— Я не ханжа, но мне искренне не хочется, чтобы наши дети росли, впитывая такие "ценности", а семье порой сложно противостоять такому "культурному" натиску, — написала Валерия.

Поводом для создания этого поста с критикой стала фотография блогера Саши Спилберг, на которой она стоит в обнимку с лидером "Группировки Ленинград" Шнуровым. В подписи Саша хвалит Сергея за его творчество.

— Мама возила меня в школу, мы слушали в машине ваши песни! Это сформировало мой музыкальный вкус и любовь к поэзии! Обожаю вас, — написала Спилберг.

Эта запись и задела Валерию. По её мнению, Саша Спилберг — хорошая умная девочка и может позволить себе размещать фотографии и даже ходить на концерты Шнурова.

— Но написать о том, что с мамой по дороге в школу слушала песни Шнурова и её вкус воспитывался на его творчестве и любовь к поэзии пробудил именно он — это как? Серьёзно? — сетует Валерия.

Также артистка заявляет, что у современной молодёжи песни без мата "не заходят", и предлагает "начать с себя" и отказаться сначала в личных переписках "от этой мерзости", а потом дойти и до "вербального очищения".

Сама же дискуссия относительно использования мата в песнях российских исполнителей началась с высказывания мужа Валерии Иосифа Пригожина о том, что фанаты Шнурова — "лохи".