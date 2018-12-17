В Башкирии новогоднюю ёлку для городской площади украли с кладбища

Когда происхождение праздничного дерева выяснилось, его быстро выкинули и заменили.

В Башкирии разгорелся скандал в пригороде Стерлитамака. Там в посёлке Строймаш едва не установили новогоднюю ёлку, которую, как выяснилось, украли с кладбища. Об этом сообщает BashNews.

Причём спилили 25-летнее дерево с могилы заслуженного архитектора Юрия Подрядова.

Свидетель инцидента пояснил, что место для сруба было выбрано специально, поскольку там практически никогда не бывает людей зимой. Виновниками происшествия оказались некие местные жители, которые до этого выразили готовность помочь властям с установкой символа Нового года.

После того как всё раскрылось, ель убрали подальше и установили уже другое дерево. Сейчас полиция разыскивает горе-лесорубов.

Ранее экологи рассказали россиянам, как правильно выбрать новогоднюю ель так, чтобы не поддерживать браконьеров.