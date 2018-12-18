Жителей Магаданской области наградят за спасение замерзавшего испанского туриста

Уроженцы Ингушетии, спасшие в Магаданской области замерзавшего испанского туриста, будут награждены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

— Я позвонил главе МЧС по Ингушетии, поручил, чтобы он связался со своим магаданским коллегой, чтобы ребят поощрили, наградили медалями, и чтобы наше МЧС поощрило грамотами. Они молодцы, что проявили такую внимательность, сострадание, — цитирует его слова агентство.

При этом отмечается, что сами спасители таким вниманием к себе немного обескуражены. Они признались, что после того как их история разошлась по новостям, стало приходить много поздравительных звонков. Однако они уверены: так поступил бы каждый.

Ранее Лайф сообщал, что в Магаданской области трое братьев из Ингушетии спасли замерзающего туриста из Испании, который ехал на велосипеде к Байкалу.