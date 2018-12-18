Белый дом: Трамп не обещал Эрдогану экстрадировать Гюлена

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита G20 не брал на себя обязательств по экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудника администрации президента Соединённых Штатов.

— Во время встречи с президентом Эрдоганом на G20 президент не брал на себя обязательств экстрадировать Гюлена, — заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Напомним, Фетхуллах Гюлен, который находится в США, и его организация ФЕТО обвиняются в причастности к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Как писал ранее Лайф, ФБР начало аресты сторонников ФЕТО в 15 штатах страны.