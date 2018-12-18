Психологи рассказали, как конфликты на работе разрушают организм

Сильнее всего это выражено в парах, где оба партнёра работают в одной и той же компании.

Учёные из Портлендского государственного университета в США выявили взаимосвязь между конфликтными, негативными отношениями на работе и развитием психологических болезней у человека. Об этом сообщает журнал Occupational Health Science.

В эксперименте приняло участие 305 гетеросексуальных пар, где оба партнёра работают. Респондентам предлагалось ответить, как часто им приходилось, например, сталкиваться с игнорированием со стороны коллег или едкими комментариями в свой адрес.

Помимо этого, психологи спрашивали, как часто испытуемые думают о работе в негативном ключе, сколько раз в день употребляют кофеин, и другие детали.

Оказалось, что регулярные размышления относительно рабочих конфликтов в нерабочее время напрямую связаны с развитием симптомов бессонницы. При этом учёные отмечают, что проблемы со сном возникают не только у самого работника, но и у его партнёра, если оба работают в одной компании.

Это связывают с тем, что любовники-коллеги лучше осведомлены о положении дел в коллективе и лично знакомы с теми, о ком рассказывают их половинки. Что заставляет их буквально переживать конфликт заново вместе.

Ранее Лайф сообщал, что австралийские учёные выяснили смертельную опасность долгого сна для человека.