Госдеп США поддержал создание автокефальной церкви на Украине

По мнению Соединённых Штатов, создание новой церкви на Украине является "историческим событием" для страны.

Вашингтон поддерживает создание на Украине автокефальной православной церкви. Соответствующее заявление сделал замглавы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

— Создание этой церкви было историческим событием для Украины. Соединённые Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и считают, что свободе вероисповедания не должны ставиться какие-либо препятствия извне, — заявил он.

Палладино добавил, что свобода вероисповедания должна распространяться на всех украинцев, в том числе и на тех, кто решил не присоединяться к новой церкви. Также США поздравили митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания с избранием на пост главы новой структуры.

Напомним, 15 декабря в Киеве утвердили устав и выбрали предстоятеля новой "автокефальной" церкви. Её независимость будет формальной, поскольку все важные вопросы она будет решать только через Константинополь.