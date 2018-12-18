Пингвины и снеговики. Московские автобусы украсили к Новому году

Помимо автобусов плакатами в новогодней стилистике в Москве украсили более тысячи остановок наземного транспорта.

Зимние пейзажи и весёлые пингвины украсили 50 столичных автобусов перед Новым годом, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

— Всего к Новому году оформили 50 автобусов на 16 маршрутах. Украшенный к празднику транспорт ходит в центре Москвы, а также следует из центральных в отдалённые районы столицы (это магистральные и экспрессные маршруты). Городской транспорт — часть повседневной жизни москвичей, поэтому обычно жители не обращают внимания на привычный дизайн и оформление. Думаю, что пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них, — цитирует сайт заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Также Ликсутов рассказал, что в кассах метрополитена перед Новым годом изменится дизайн билетов "Единый". На 400 тысячах экземпляров появятся надписи "2019" и "С Новым годом!"

Ранее Лайф приводил слова мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что за семь лет турпоток в столицу зимой увеличился более чем в два раза, а зимняя пора из серого и скучного сезона в Москве превратилась в яркий праздник.