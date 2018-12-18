Мэй назвала дату голосования парламента по сделке с ЕС о Brexit

Британский парламент проголосует по проекту соглашения по Brexit на третьей неделе января. Об этом заявила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй, выступая перед депутатами палаты общин.

— Я могу подтвердить сегодня, что мы намерены вернуться к дебатам, предваряющим голосование, 7 января и проведём голосование на следующей после этого неделе, — сказала она.

Напомним, что изначально голосование по поводу сделки с EC о Brexit должно было состояться 11 декабря, но было отменено, чтобы избежать крупного поражения. Позднее ситуацию прокомментировала Мэй. По её словам, такое решение было принято из-за обеспокоенности решением пограничного вопроса в Северной Ирландии.

Соединённое Королевство должно покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года. В октябре Правительство Великобритании и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, который определяет условия выхода.