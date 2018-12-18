Контрразведка за пять лет предотвратила в российских войсках четыре теракта

Спецслужбами за это время также пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

Сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности России предотвратили четыре теракта в российских войсках за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерала-полковника Николая Юрьева.

Юрьев добавил, что терроризм остаётся серьёзной проблемой. За последние пять лет спецслужбы также пресекли деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

По словам главы департамента, военная контрразведка уделяет внимание сохранности оружия и боеприпасов в воинских частях и формированиях. Так, более двух тысяч единиц огнестрельного оружия и порядка двух миллионов боеприпасов было изъято из незаконного оборота за последние пять лет.

Добавим, что 19 декабря военная контрразведка отмечает 100-летние со дня основания.