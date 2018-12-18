Косачёв заявил, что резолюция по Крыму развязывает руки Киеву

Сенатор объяснил, что данный документ является украинским, а не коллективным, там сохранился украинский "сленг" на тему "оккупации".

Принятая резолюция Генассамблеи ООН по Крыму "развязывает Киеву руки на любые шаги, которые могут привести к трагедии", заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачёв в своём "фейсбуке".

— Резолюция не просто бесполезная — хотя она и не будет иметь юридических последствий, но вполне может иметь военно-политические: по сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные, — пишет Косачёв.

Сенатор уточнил, что резолюция является украинской, а не коллективной, поскольку там сохранился весь актуальный украинский "сленг" на тему "оккупации", также однобоко трактуется инцидент в районе Керченского пролива.

Косачёв обратил внимание на то, что проголосовавших против и воздержавшихся больше, чем голосов за. И "демонстрации "единства международного сообщества" тоже не произошло.

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, части Чёрного моря и Азовского моря за авторством Украины. Документ против России поддержали 66 стран. Против проголосовали 19, большинство стран воздержалось, их 72.