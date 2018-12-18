ГА ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма

Отмечается, что за документ проголосовало 66 стран, против — 19, 72 воздержались.

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей.

По данным ТАСС, в тексте документа, в частности, говорится о том, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины", также ГА осуждает "увеличивающееся военное присутствие РФ в частях Чёрного и Азовского морей". Кроме того, Россию осуждают за строительство моста через Керченский пролив.

При этом заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что большинство стран при голосовании воздержались, "не желая иметь ничего общего с вредоносной украинской затеей".

Напомним, ранее в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю и граничащих с РФ, ввели военное положение на 30 дней по решению главы Незалежной. Это произошло после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС нарушили границу РФ и были задержаны.