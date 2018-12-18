В Кремле не согласны с резолюцией Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма

Песков добавил, что Москва продолжит разъяснять позицию и доводить её до сведения своих визави.

В Кремле не согласны с принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюцией о "проблеме милитаризации" Крыма. В Москве также сожалеют, что в ГА ООН одобрили этот документ.

— Мы можем только выразить своё несогласие с подобной позицией и своё сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави, — пояснил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Крым воссоединился с Россией по итогу свободного волеизъявления жителей полуострова.

Как уже сообщал Лайф, Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей.