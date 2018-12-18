Малышей заставили прощаться. На Урале главную ёлку города срубили в детсаду

Пользователи соцсетей заверили организаторов такого "праздника", что к ним это "вернётся бумерангом".

В Южноуральске новогоднюю ель для городской площади спилили во дворе детского сада "Ёлочка" (МБДОУ № 16). А до того, как её срубить, детям дошкольного учреждения устроили ещё и церемонию прощания с деревом. Об этом сообщается в паблике "Типичный Челябинск" .

— Пришёл человек в костюме Деда Мороза, который объяснял детям, что забирает ёлку, детей одели и вывели на улицу, где они прощались с ёлочкой, — рассказали в паблике.

Пользователи соцсети сожалеют о том, что ёлку пришлось срубить, да ещё и на глазах у детей.

— Уж лучше бы за такие деньги давно сделали искусственную ёлку и не рубили ели. Изверги! — пишет один из пользователей. Другие заверили организаторов такого "праздника", что к ним это "вернётся бумерангом".

А ещё подобная история произошла в Калининградской области. Срубить ёлку в детсаду ради установки на площади решили власти Советска.

Ранее в Башкирии новогоднюю ёлку для городской площади украли с кладбища.