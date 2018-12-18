"Смертельный номер". Главный нарколог России рассказал, как нельзя пить алкоголь

Оказывается, чем слаще напиток, употребляемый со спиртным, тем медленнее уходит алкоголь из организма.

Главный нарколог РФ Евгений Брюн посоветовал россиянам не смешивать алкоголь с газированными напитками, поскольку такое сочетание усиливает всасываемость спиртного и приводит к быстрому опьянению. Об этом сообщает ТАСС.

— Если это сладкая газировка, то это вообще смертельный номер, лучше этого не делать и не пробовать, — сказал Брюн.

Чем более сладкий напиток вместе с алкоголем, тем он медленнее перерабатывается, к тому же накапливаются продукты полураспада, заявил эксперт.

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