"Зашоренная кампания". В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Ильичёв указал на попытки "найти антироссийский след и его по полной раскрутить".

Принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о "милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей является частью "зашоренной кампании против России". Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

— Жалко, что ГА поддержала, не стала вникать в суть проекта, поправок, которые мы предлагали. Просто идёт зашоренная кампания против России, где бы антироссийский след найти и его по полной раскрутить, — сказал дипломат журналистам.

По его мнению, резолюция является "лишним рычагом давления" на Москву. Также Ильичёв посчитал "досадным" тот факт, что союзники Российской Федерации по ОДКБ — Киргизия и Казахстан — воздержались от голосования.