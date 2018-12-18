Семнадцать военнослужащих представлены к наградам за спасение экипажа "Союза"

Семнадцать военнослужащих ЦВО представлены к наградам за спасение экипажа "Союза" 11 октября в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Так, восемь военных представлены к медали "За воинскую доблесть", пять — "За спасение погибавших", один получил медаль "За укрепление боевого содружества", ещё один — грамоту Президента России. Двое представлены к присвоению воинского звания.

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).