Савченко оставили под арестом ещё на два месяца

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Савченко оставили под арестом ещё на два месяца

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Надежда Савченко. Фото: ©РИА Новости

Ранее она пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения после голодовки в СИЗО.

В Киеве Шевченковский районный суд постановил оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей ещё на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники Савченко, услышав о таком решении суда, начали скандировать: "Позор!"

Ранее Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения после голодовки.

Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Верховной раде и правительственном квартале. Нардеп заявила о решении идти в президенты Незалежной.

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