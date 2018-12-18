Савченко оставили под арестом ещё на два месяца

В Киеве Шевченковский районный суд постановил оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей ещё на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.
Сторонники Савченко, услышав о таком решении суда, начали скандировать: "Позор!"
Ранее Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения после голодовки.
Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Верховной раде и правительственном квартале. Нардеп заявила о решении идти в президенты Незалежной.
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