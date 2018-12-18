Заботливый, близкий, результативный. Политолог описал идеального губернатора

Чтобы ему соответствовать, Кузнецов призвал "сокращать дистанцию, встречаться с людьми и ловить реальные настроения на земле".

Идеального регионального руководителя формируют несколько базовых признаков, в числе которых забота о жителях, результативность и близость к народу. Так описал политолог Глеб Кузнецов собирательный идеальный "Образ губернатора — 2018–2019".

— Успешный глава региона должен быть заботливым, отзывчивым, ставить на первое место социальные вопросы и качество жизни людей в регионе, — заявил он на круглом столе в редакции газеты "Взгляд" по итогам Единого дня голосования — 2018.

Кроме того, по мнению эксперта, идеальный губернатор должен быть "близким и понятным". Для этого Кузнецов призвал "сокращать дистанцию, встречаться с людьми", чаще бывать в районах, общаться с жителями региона в Сети и "ловить реальные настроения на земле".

В качестве примера политолог привёл избранного губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который посетил за два месяца кампании все районы, проводя по несколько встреч ежедневно. За это время он успел пообщаться почти с 50 тысячами жителей региона.

По мнению Кузнецова, идеальный глава региона также должен быть "результативным и эффективным" — искать решения, приходить к конкретным результатам, а затем рассказывать о предпринятых мерах и полученном эффекте.

Ранее политолог объяснил успех Олега Кожемяко на выборах губернатора Приморского края прямым общением с избирателями.