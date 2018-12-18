Политолог объяснил успех Кожемяко на выборах прямым общением с избирателями

По словам Павла Данилина, Олег Кожемяко совершил порядка 50 поездок по всем районам края и поддерживал личный контакт приблизительно с 50 тысячами избирателей, в отличие от бывшего врио главы региона Андрея Тарасенко.

Избранный губернатор Приморского края Олег Кожемяко заручился поддержкой жителей региона на выборах благодаря прямому общению с избирателями. Об этом заявил директор "Центра политического анализа" Павел Данилин, выступая на заседании клуба "Экспертный взгляд".

В отличие от бывшего врио главы Приморья Андрея Тарасенко, по словам Данилина, Кожемяко совершил порядка 50 поездок по всем районам края и поддерживал личный контакт приблизительно с 50 тысячами избирателей.

— Теперь они лично знают Кожемяко, лично знают те проекты, которые он реализует, а эти проекты реализовывались опять же в их личных интересах, — сказал эксперт.

Политолог отметил, что на повторные выборы главы края пришло гораздо больше людей, чем на первый и второй. Кроме того, число проголосовавших за Кожемяко приблизительно равно числу пришедших на первый тур выборов.

Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморском крае 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов победил врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей. Его соперники показали следующие результаты: депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко — 25,16%, Алексей Тимченко (Партия роста) — 5,17%, Роза Чемерис от партии "За женщин России" — 3,8%.

Инаугурация избранного губернатора состоится 20 декабря.