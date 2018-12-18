СМИ: Премьер-министр Бельгии объявил об отставке

Глава Правительства Бельгии Шарль Мишель во время заседания в парламенте заявил о своей отставке, после чего обсуждения были приостановлены, передаёт телеканал Sky News.

По информации журналистов, своё решение бельгийский премьер озвучил после того, как накануне две парламентские фракции внесли на рассмотрение вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров. Неделей ранее в знак протеста ушли с должностей пять членов федерального правительства.

— Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан, во всяком случае, на этой стадии. Я должен уважать и принять эту ситуацию, поэтому я принял решение объявить о своей отставке и немедленно направиться к королю, — заявил Мишель.

Кризис в правящей коалиции Бельгии возник из-за подписания премьером миграционного пакта ООН, который был негативно встречен простыми бельгийцами и некоторыми членами правительства, но активно поддерживался либеральными партиями южной франкоязычной части страны.

Ранее Лайф сообщал, что полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против обновлённой миграционной политики Бельгии.