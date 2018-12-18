Появилось видео ночной конной прогулки Аршавина с девушками

Конная прогулка бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина по ночному Санкт-Петербургу появилась на видео. Спортсмена запечатлели в сопровождении неизвестных девушек.

Напомним, ранее СМИ сообщили о вечеринке Аршавина с двумя девушками. Очевидцы рассказывают, что футболист вышел из стриптиз-клуба и решил покататься на лошадях по ночному городу. При этом, по их данным, Аршавин отказался оплачивать полную стоимость конной прогулки и отдал всего тысячу рублей.

Также в кадре появилась одна из девушек, сопровождавших футболиста во время прогулки.