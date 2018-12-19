Украина получит первый транш от МВФ до 25 декабря

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Украина получит первый транш от МВФ до 25 декабря

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Решения по срокам остальных траншей будут приняты весной и осенью следующего года.

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие дни предоставит Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.

Как сообщает официальный сайт Министерства финансов Украины, транш будет переведён до 25 декабря — в рамках 14-месячной программы поддержки экономики в формате кредитования stand-by.

Решения по срокам предоставления остальных траншей будут приняты в мае и ноябре следующего года.

Как писал ранее Лайф, президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что совет директоров МВФ одобрил кредит в размере 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев.

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