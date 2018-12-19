Помпео поговорил с главой "новой" украинской церкви

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой новой неканонической церковной структуры на Украине митрополитом Епифанием. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
— Госсекретарь США Майк Помпео... подчеркнул поддержку Соединёнными Штатами свободы вероисповедания и суверенитета Украины, — говорится в сообщении.
Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в этом мероприятии. Власти Украины рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии в начале января.
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