Померились ёлками. Эксперты назвали города с самыми высокими лесными красавицами

В преддверии Нового года эксперты аналитического агентства "Турстат" составили рейтинг высоты главных ёлок в российских городах. Результаты были опубликованы на сайте организации.

Так, в нынешний праздник самую высокую ёлочку установили для жителей Красноярска — её высота составляет 55 метров. На втором месте со значительным отрывом расположилась ель из Уфы — высотой 34 метра. Замыкает тройку лидеров 32-метровая красавица из Тулы.

Далее по списку расположились Тюмень (30), Иркутск (27,5), Москва (27), Воронеж (26), Санкт-Петербург, Самара и Ставрополь (по 25).

Однако эксперты добавили, что, если бы в испытании принимали участие только натуральные деревья, картина была бы иной. Так, самая высокая настоящая ёлочка находится в Уфе (34), следом идёт Москва (27) и Екатеринбург (21).

Ранее Лайф сообщал, что главная новогодняя ёлка страны 100-летнего возраста прошла строгий отбор и была доставлена на территорию Кремля только накануне вечером.