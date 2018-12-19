Вкусняшки с трансжирами. На прилавках нашли опасные шоколадные конфеты

Специалисты исследовали продукцию семи брендов: "А.Коркунов", Ferrero Rocher, "Вдохновение", "Белочка", Fine Life, "Красный Октябрь" и "Бабаевский".

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" совместно с организацией "Ростест-Москва" проверил качество популярных шоколадных конфет.

Специалисты исследовали продукцию семи брендов: "А.Коркунов", Ferrero Rocher, "Вдохновение", "Белочка", Fine Life, "Красный Октябрь" и "Бабаевский".

Самый плохой результат по итогам экспертизы у марки "Красный Октябрь". Его продукция отправлена в чёрный список из-за высокого содержания транс-изомеров жирных кислот в жире, это не соответствует требованиям безопасности.

Также в списке товаров с замечаниями находятся конфеты "Белочка" и "А.Коркунов" за недостоверную маркировку в части указания наименования глазури и состава.

К бренду "Белочки" у экспертов тоже есть претензии к внешнему виду.

В итоге покупать рекомендуется продукцию брендов Ferrero Rocher, "Вдохновение", Fine Life и "Бабаевский". Эти конфеты полностью соответствуют ГОСТу, который указан в маркировке.

Ранее "Росконтроль" проверил качество свиной шейки.