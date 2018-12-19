Названы самые угоняемые в России автомобили

Чем популярнее модель среди покупателей, тем больше будет по ней угонов, говорят эксперты.

Автомобили Toyota Camry и Hyundai Solaris оказались в списке самых угоняемых в январе — сентябре этого года, приводит данные страховых компаний РИА "Новости".

Помимо этих моделей в пятёрку самых угоняемых входят Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser, сообщают страховые компании "МАКС" и "Росгосстрах". Довольно часто похищают и отечественные авто: ВАЗ-2121, ГАЗ, УАЗ Patriot.

— Чем популярнее модель среди покупателей, тем больше будет по ней угонов, — объяснил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК "МАКС" Евгений Попков.

Самым "несчастливым" автомобилем в Москве называют Toyota, так как её воруют чаще всего, особенно модели RAV4 и Land Cruiser. Тем не менее эксперты отмечают снижение частоты угонов.

— Три года назад в Москве она была почти в полтора раза выше. По Петербургу снижение частоты угонов не такое значительное, примерно на 20%. В регионах частота угонов более-менее стабильна, — сообщил управляющий директор группы "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Напомним, сотрудников ГИБДД и членов банды осудят за угон элитных авто.