Въехавший в московский переход водитель автобуса получил четыре года колонии

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Въехавший в московский переход водитель автобуса получил четыре года колонии

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Фото: Соцсети

Водитель автобуса, который год назад въехал в переход на "Славянском бульваре" и задавил четырёх человек, получил четыре года колонии общего режима. Этот приговор для Виктора Тихонова озвучил Дорогомиловский суд Москвы, признав шофёра виновным в ДТП.

— Признать Тихонова виновным в нарушении ПДД и приговорить к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила судья.

Тихонов за рулём рейсового автобуса Мострансавто въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар". Под колёсами транспорта погибло четыре человека, более 10 получили травмы.

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