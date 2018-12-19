В Китае задержали третьего за месяц гражданина Канады

Ранее под стражу взяли Майкла Коврига и Майкла Спэйвора по подозрению в подрыве национальной безопасности КНР.

Министерство иностранных дел Канады сообщило о задержании в Китае третьего гражданина своей страны. Об этом пишет газета National Post со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.

Подробностей собеседник издания не предоставил, сославшись на закон о нераспространении конфиденциальной информации. При этом представитель МИД не связал произошедшее с задержанием в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Third Canadian citizen has been detained in China, Global Affairs Canada confirms https://t.co/tHkfxuj92E pic.twitter.com/H1FKO7Vc9Z — National Post (@nationalpost) 19 декабря 2018 г.

Ранее Пекин оповестил Посольство Канады о расследовании в отношении двух граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая: Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны.