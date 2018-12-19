В Китае задержали третьего за месяц гражданина Канады

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В Китае задержали третьего за месяц гражданина Канады

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Фото: © Flickr/Marcus Hebel

Ранее под стражу взяли Майкла Коврига и Майкла Спэйвора по подозрению в подрыве национальной безопасности КНР.

Министерство иностранных дел Канады сообщило о задержании в Китае третьего гражданина своей страны. Об этом пишет газета National Post со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.

Подробностей собеседник издания не предоставил, сославшись на закон о нераспространении конфиденциальной информации. При этом представитель МИД не связал произошедшее с задержанием в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Ранее Пекин оповестил Посольство Канады о расследовании в отношении двух граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая: Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны.

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