Тела, "забытые" в онкоцентре Блохина, могли храниться на продажу

Скандал вокруг медучреждения, где были найдены мумии четырёх неизвестных, набирает обороты. По данным "телеграм"-канала Mash, тела, "забытые" в патологоанатомическом отделении, могли храниться на продажу. И это сейчас основная версия следствия.

По предварительным данным, ревизию в онкоцентре распорядился провести новый главврач Иван Стилиди, назначенный на этот пост в конце ноября. Обнаружив страшную находку, руководство клиники тут же обратилось в полицию, сообщает Mash.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели изъятие документов. Оказалось, что в архивах онкоцентра отсутствует несколько страниц с данными десятков пациентов. По информации Mash, полиция считает, что их тела уже могли продать. Более того, речь может идти о целой банде врачей, которые продавали тела тех пациентов, за которыми не пришли родственники.

Отметим, что официальной информации на этот счёт пока нет.

О том, что в Национальном центре онкологии имени Н. Н. Блохина обнаружили тела больных, которые умерли больше десяти лет назад, стало известно сегодня утром. СК сообщил, что речь идёт о "четырёх мумифицированных телах" и "скелетированной нижней конечности человека". Всё это находилось в трёх деревянных ящиках в холодильной камере.