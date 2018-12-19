В Мурманске один школьник напал на другого с ножом

Угрозы жизни и здоровью мальчика нет. В ситуации разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних.

В мурманской школе № 28 один школьник напал на другого с ножом. Об этом сообщили в региональном управлении УМВД РФ.

ЧП произошло в результате конфликта между 14-летними учениками. Ранение было сделано канцелярским ножом. Удары были нанесены по ноге и туловищу. Угрозы жизни и здоровью подростка нет.

В ситуации разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних.

Напомним, в Москве в начале декабря 16-летний подросток принёс в школу нож и грозился свести счёты с жизнью. Никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".