В Мурманске один школьник напал на другого с ножом

Читайте также

В Мурманске один школьник напал на другого с ножом

4

Фото: © Pixabay/PublicDomainImages

Угрозы жизни и здоровью мальчика нет. В ситуации разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних.

В мурманской школе № 28 один школьник напал на другого с ножом. Об этом сообщили в региональном управлении УМВД РФ.

ЧП произошло в результате конфликта между 14-летними учениками. Ранение было сделано канцелярским ножом. Удары были нанесены по ноге и туловищу. Угрозы жизни и здоровью подростка нет.

В ситуации разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних.

Напомним, в Москве в начале декабря 16-летний подросток принёс в школу нож и грозился свести счёты с жизнью. Никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×