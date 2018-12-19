Копила на похороны. У 101-летней москвички-ветерана украли все сбережения

Лжесотрудницы Совета ветеранов лишили бабушку почти трёхсот тысяч рублей, сейчас их ищет полиция.

В Москве обокрали квартиру 101-летней Веры Сергеевны, ветерана войны. Об этом сообщает Mash. Пожилая женщина откладывала деньги на похороны. К бабушке пришли якобы сотрудницы из Совета ветеранов, а после их ухода пенсионерка не досчиталась 295 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленниц разыскивает полиция.

Все годы войны женщина проработала токарем на заводе "Искра". Её не раз награждали — у пенсионерки есть медали и за оборону Москвы, и за доблестный труд.

— Я копила на похороны 200 тысяч. Кто мне поможет? Никто не поможет, — жалуется пенсионерка.

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