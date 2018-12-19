Путин лично поздравил Волчек с 85-летием

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Путин лично поздравил Волчек с 85-летием

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Владимир Путин и Галина Волчек. Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Президент также поздравил "Современник" с возвращением в родные стены на Чистых прудах.

Президент РФ Владимир Путин сегодня лично поздравил актрису театра и кино, художественного руководителя московского театра "Современник" Галину Волчек с днём рождения.

Глава государства посетил сам театр. Пользуясь случаем, президент поздравил его коллектив с возвращением в родные стены на Чистых прудах.

Ранее Владимир Путин направлял Галине Волчек поздравительную телеграмму. Он отмечал, что знаменитая актриса — "безгранично талантливый человек".

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