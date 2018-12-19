Трамп приписал США победу над ИГИЛ в Сирии

Он заверил, что борьба с террористами была единственной причиной, почему он не отдавал приказ на вывод войск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что это именно Соединённые Штаты победили ИГИЛ* в Сирии. Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере".

— Мы победили ИГИЛ в Сирии, что во время моего президентства было единственной причиной, по которой мы там находимся, — отметил Трамп.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российской группировки войск из Сирии. Такое решение было принято после нанесения террористами ИГИЛ непоправимого ущерба. В Сирии осталось небольшое число российских военнослужащих и военной техники. Сейчас там действуют авиабаза Хмеймим и морская база в Тартусе.

В ходе российской военной кампании в Сирии уничтожены десятки тысяч террористов. При этом применялось в том числе новейшее вооружение.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.