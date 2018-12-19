МИД РФ назвал безответственными планы ВМС Украины пройти через Керченский пролив

Заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что корабли ВМС Незалежной готовятся к новому проходу через Керченский пролив, безответственны и ещё сильнее усугубляют ситуацию. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том что многие партнёры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации Мария Захарова

Она добавила, что подобные анонсы и есть визитная карточка нынешнего режима власти в Киеве.

Ранее Турчинов анонсировал новую провокацию кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе. Он утверждает, что Киев готовит новый проход своих кораблей через Азовское море, который произойдёт в ближайшее время.