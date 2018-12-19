Турчинов анонсировал новую провокацию кораблей ВМС Украины в Керченском проливе

Секретарь СНБО даже призывает украинских партнёров и представителей ОБСЕ принять участие в этой провокации.

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новую провокацию кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе. Он утверждает, что Киев готовит новый проход своих кораблей через Азовское море, который произойдёт в ближайшее время.

— Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, — утверждает Турчинов в интервью Би-би-си.

Он добавил, что с этим вопросом нельзя медлить. Более того, Турчинов предлагает принять участие в провокации партнёрам Киева, представителям ОБСЕ и других международных организаций.

Последняя провокация Киева состоялась 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.

ФСБ обнародовала документы, изъятые у моряков. Все они, а также сотрудники СБУ, были арестованы.