СМИ: Трамп распорядился вывести войска из Сирии

Россия не раз призывала и Штаты, и другие государства сделать это, так как их войска находятся в САР в нарушении международных норм.

Президент США Дональд Трамп распорядился о полном выводе войск из Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой официальный источник.

А ранее сегодня Трамп в своём микроблоге в Twitter отмечал, что единственной причиной нахождения войск США в САР была борьба с ИГИЛ*. Теперь же она, якобы благодаря Штатам, закончена.

Ранее и Минобороны РФ, и МИД РФ призывали все страны, у которых есть военные силы в Сирии, вывести их из этой страны. В отличие от российских, они там находятся нелегально, без приглашения со стороны легитимных властей Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.