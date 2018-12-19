В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск

Его участники обсудят в том числе тенденции развития военно-политической обстановки.

Минобороны РФ сообщило о начале в Москве оперативного сбора руководящего состава Сухопутных войск России.

— В Москве под руководством Главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск, — говорится в сообщении ведомства.

Участие в нём принимают заместители главнокомандующего Сухопутными войсками, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, главы органов управления главного командования СВ.

Сбор будет проходить три дня. Его участники обсудят в том числе тенденции развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства.

Напомним, сегодня стало известно о решении Белого дома вывести войска США из Сирии.