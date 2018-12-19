Теперь официально: США начали выводить войска из Сирии

Однако международная коалиция, которую США создали для борьбы с ИГИЛ, продолжит существование.

Соединённые Штаты начали процесс вывода войск из Сирии. Это подтвердили в Белом доме. Ранее об этом сообщали СМИ.

Вместе с тем в администрации США заявили, что страна переходит к новой фазе военной кампании в Сирии и международная коалиция, которая вела боевые действия, не перестаёт существовать.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что единственной причиной нахождения войск США в САР была борьба с ИГИЛ*. Теперь же она, якобы благодаря Штатам, закончена.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Ранее и Минобороны РФ, и МИД РФ призывали все страны, у которых есть военные силы в Сирии, вывести их из этой страны. В отличие от российских, они там находятся нелегально, без приглашения со стороны легитимных властей Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.