Теперь официально: США начали выводить войска из Сирии

Соединённые Штаты начали процесс вывода войск из Сирии. Это подтвердили в Белом доме. Ранее об этом сообщали СМИ.
Вместе с тем в администрации США заявили, что страна переходит к новой фазе военной кампании в Сирии и международная коалиция, которая вела боевые действия, не перестаёт существовать.
Напомним, сегодня Трамп заявил, что единственной причиной нахождения войск США в САР была борьба с ИГИЛ*. Теперь же она, якобы благодаря Штатам, закончена.
We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018
Ранее и Минобороны РФ, и МИД РФ призывали все страны, у которых есть военные силы в Сирии, вывести их из этой страны. В отличие от российских, они там находятся нелегально, без приглашения со стороны легитимных властей Сирии.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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