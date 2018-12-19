Пентагон подтвердил начало вывода войск США из Сирии

От других подробностей американская сторона воздержалась. Соображения безопасности, знаете ли.

Представитель Пентагона Дана Уайт приписала освобождение сирийской территории от ИГИЛ* силам коалиции во главе с США. Об этом говорится в её заявлении для РИА "Новости". Кроме прочего, она подтвердила, что Штаты приступили к выводу войск из района спецоперации.

— Коалиция освободила территорию, удерживаемую ИГИЛ, но кампания против террористов не закончена. Мы начали процесс возвращения войск США домой из Сирии по мере перехода к следующей фазе кампании, — уточнила Уайт.

При этом дополнительные детали, связанные с выводом американского контингента из Сирии, она уточнить отказалась, объяснив это соображениями безопасности.

Напомним, сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что единственной причиной нахождения войск США в САР была борьба с ИГИЛ. Теперь же она якобы благодаря Штатам закончена.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.