Россиянам напомнили, что нужно знать при сокращении на работе

Самое главное — в день увольнения наниматель обязан произвести расчёт с сотрудником, выплатив ему трёхмесячную зарплату.

Исследование показало, что после новогодних праздников россиян могут ждать массовые увольнения. В связи с этим Лайф уточнил у генерального инспектора труда Союза профсоюзов РФ Сергея Храмова, что вправе ожидать и требовать сотрудники, попавшие под сокращение.

Он напомнил, что компания обязана уведомить подчинённых и службу занятости о своих планах по сокращению штата за два месяца. Таким образом, сотрудники должны знать о надвигающемся увольнении не позже конца сентября.

— Если работник получил уведомление о предстоящем увольнении, то он имеет право согласиться с этим сокращением и при этом работодатель будет ему обязан заплатить полную среднюю заработную плату за не отработанные два месяца плюс месячное выходное пособие, то есть ровно то же самое, что будет, если работник честно отработает эти два месяца, получит зарплату за эти два месяца и плюс месячное выходное пособие. Поэтому, мой совет, если вы получили уведомление о предстоящем увольнении по сокращению, немедленно соглашайтесь, проходите в кассу и получайте трёхмесячную зарплату, — пояснил Храмов.

Он также предупредил, что некоторые работодатели, которые чёрные мысли вынашивают, перед сокращением вводят некий режим со снижением зарплаты.

Ранее стало известно, что 23% работодателей намерены снизить число своих сотрудников после Нового года.