Российский бизнесмен Олег Дерипаска останется под санкциями США, и его активы останутся заблокированы. Об этом говорится в документах Минфина США.

— Все активы Олега Дерипаски, его интерес к собственности, включая предприятия, в которых у него в собственности более 50%, останутся заблокированы, — говорится в заявлении министерства.

При этом против российской компании "Русал" и холдингов En+, "Евросибэнерго" Минфин США отменит санкции в течение 30 дней.

Кроме того, ранее Вашингтон обнародовал новый санкционный список. Кроме Александра Петрова и Руслана Боширова в нём фигурируют ещё 16 россиян, а также три компании и один интернет-ресурс.